Психолог назвала способ отучить детей грубить родителям

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По словам психолога Натальи Наумовой, родителям следует отказаться от авторитарного воспитания детей-подростков.

Подростки начинают часто грубить родителям, когда чувствуют, что с ними несправедливо обращаются и слишком много требуют. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова. По словам эксперта, будучи маленькими, дети спокойно относятся к авторитарному поведению родителей, но в подростковом возрасте все меняется.

«Если родители не учитывали мнение детей, привыкли воспитывать путем давления и сами позволяли грубости по отношении друг к другу или ребенку, то ребенок тоже начнет грубить. С детьми драться и ругаться, а нужно научиться дружить и сотрудничать», — настаивает психолог.

Она добавила, что родителям и подросткам важно выстроить доверительные отношения, а маме с папой следует советоваться и договариваться с ребенком.

Напомним, психолог рассказала, как быстро справиться с апатией.