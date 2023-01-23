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общество

Психолог назвала способ отучить детей грубить родителям

Фото Психолог назвала способ отучить детей грубить родителям
Фото Психолог назвала способ отучить детей грубить родителям

Freepik, authors: PIKSEL

По словам психолога Натальи Наумовой, родителям следует отказаться от авторитарного воспитания детей-подростков.

Подростки начинают часто грубить родителям, когда чувствуют, что с ними несправедливо обращаются и слишком много требуют. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова. По словам эксперта, будучи маленькими, дети спокойно относятся к авторитарному поведению родителей, но в подростковом возрасте все меняется.

«Если родители не учитывали мнение детей, привыкли воспитывать путем давления и сами позволяли грубости по отношении друг к другу или ребенку, то ребенок тоже начнет грубить. С детьми драться и ругаться, а нужно научиться дружить и сотрудничать», — настаивает психолог.

Она добавила, что родителям и подросткам важно выстроить доверительные отношения, а маме с папой следует советоваться и договариваться с ребенком.

Напомним, психолог рассказала, как быстро справиться с апатией.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

подросток
родители
психолог
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