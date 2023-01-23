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общество

Психолог рассказала, как быстро справиться с апатией

Фото Психолог рассказала, как быстро справиться с апатией
Фото Психолог рассказала, как быстро справиться с апатией

Freepik, authors: AndreyPopov

По словам психолога Натальи Наумовой, человеку следует начать двигаться.

Психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как быстро справиться с апатией. По ее словам, справиться с таким состоянием поможет больше движений и планирование дня, пишет Pravda.Ru.

«Чтобы нам активизироваться, нужно подвигаться. Как правило, при апатии люди мало передвигаются, у них сразу начинают появляться негативные мысли», — объяснила Наумова.

Психолог также рекомендует соблюдать следующие рекомендации, чтобы справиться с апатией:

  • составьте чёткий распорядок дня, чтобы больше двигаться;
  • займитесь спортом;
  • не забывайте об утренней гимнастике;
  • посещайте интересные мероприятия.

Напомним, психолог рассказала, почему многие люди видят в жизни только плохое.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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