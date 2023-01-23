Солнечный Лас-Вегас встретит гостей «Небара» в последние выходные января

Фото: «Небар»

Даже самые холодные сибирские сердца не способны устоять перед жгучими танцами на барной стойке и огненными напитками от барменов «Небара». Посетители бара смогут приятно провести время в компании сочных танцевальных миксов и лучших диджеев города, а ведущий поможет гостям почувствовать атмосферу праздника даже в середине рабочей недели!

C воскресенья по четверг у всех гостей бара есть возможность получить приятную скидку в 50% на коктейль дня и до краёв наполнить серые будни яркими воспоминаниями! Представительниц прекрасного пола каждый четверг до полуночи ждет специальная акция от «Небара» freebar – любая позиция из специального меню бесплатно в неограниченном количестве.

Новогодние праздники и корпоративы закончились, однако это не повод прекращать веселье. Уже 28 января гости бара проведут настоящие отвязные каникулы в Лас-Вегасе! Тематическая вечеринка «Однажды в Вегасе» по мотивам того самого фильма не оставит равнодушным ни любителей олдскула, ни ценителей молодежной музыки. Персонал примерит на себя новые тематические образы, а посетители станут обладателями «чеснобаксов», сорвав джекпот и покорив колесо фортуны. Танцы до утра и фирменные традиции, море скидок и акций, знакомый персонал в новых образах и незабываемое шоу – все это «Небар»!

Команда «Небара» уже ждет гостей на Ядринцевской, 14. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте бара или в его социальных сетях.