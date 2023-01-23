Спортивный обозреватель Ерыкалов объяснил сенсационное лидерство ХК «Сибирь» в КХЛ

Фото: ХК «Сибирь»

Спортивный журналист из Новосибирска Ерыкалов объяснил причину лидерства ХК «Сибирь» в Восточной конференции КХЛ.

За январь 2023 года ХК «Сибирь» сыграла 7 матчей и проиграла только один — а это даже не конец месяца. Хоккейный клуб стал лидером конференции «Восток» КХЛ, блестяще выдержал самую напряженную часть сезона, собрал одну из самых эффективных спецбригад игроков в современной КХЛ, а игроки и болельщики научились ценить техничную игру без витиеватости. Об этом написал спортивный обозреватель Дмитрий Ерыкалов на sport24.ru.

Тренер «Сибири» в сезоне 2022/2023 — Андрей Мартемьянов. При нем команда ни разу в сезоне не проиграла более трёх матчей подряд. Ерыкалов считает, что такая ровная игра — следствие работы с игроками. Связка Мерфи — Бутузов — Пьянов — Бек — Шаров стала одной из самых слаженных и опасных в КХЛ. Тренерский штат нашел подход к каждому из этой пятёрки.

Канадец Райан Мерфи, известный ранее как нарушитель режима, дважды улетал домой — сначала к больному отцу, затем к беременной жене. За лояльность он стал платить голами и эффективными передачами.

Александр Шаров впервые за сезон перешел отметку в 30 очков, и уже имеет на своем счету 40, из которых 26 — голы. Тренеры изменили его полицию, заточив под снайперское завершение голевых моментов, и помогли стать уверенным в своих силах. Уже сейчас он побил рекорд клуба по голам и имеет шансы к концу сезона стать рекордсменом всей КХЛ.

Новичок команды, канадский форвард Тэйлор Бек, набрал 47 очков. Он не выполняет функции лидера, но помогает нападающим поддерживать свою игру и постоянно держать в напряжении вратаря оппонентов.

По мнению Дмитрия Ерыкалова, к таким изменениям причастен помощник Мартемьянов, Сергей Кривокрасов.

«Собрав бригаду большинства, где каждый на своем месте, он раскрыл каждого из пятерки, а успешная игра в неравных составах перенеслась на остальные компоненты игры», — пишет спортивный обозреватель.

В августе 2022 года после матча с «Торпедо» тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов предупредил игроков, что будет сложно, и эффективная оборонительная игра без «витиеватого хоккея» — необходимость для выживания в условиях, когда нет ни одного простого соперника. К концу января 2023 года его слова многократно подтвердились.

На момент публикации последний матч «Сибири» — победа над «Металлургом» со счётом 4:2.