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В Новосибирске добровольцы группы «Zov» купили для СВО квадрокоптер за 413 тысяч

Фото В Новосибирске добровольцы группы «Zov» купили для СВО квадрокоптер за 413 тысяч
Фото В Новосибирске добровольцы группы «Zov» купили для СВО квадрокоптер за 413 тысяч

Коллаж Сиб.фм: фото Густаво Зырянова

Группа с патриотическим названием «Zov» в Новосибирске 4 месяца собирает необходимые вещи и продукты для участников спецоперации – в очередной партии будет и дорогостоящий квадрокоптер.

Бизнес-леди из Новосибирска Виктория Скулкина с сентября 2022 гола занимается сбором помощи для участников спецоперации. Сначала она с единомышленниками собрали первый мешок необходимых вещей, потом ещё и ещё. Теперь в зону СВО каждый месяц отправляется новая фура.

Фото В Новосибирске добровольцы группы «Zov» купили для СВО квадрокоптер за 413 тысяч 2

Фото В Новосибирске добровольцы группы «Zov» купили для СВО квадрокоптер за 413 тысяч 3

«Несколько десятков мешков мы собрали за месяц. Собираем на семь направлений, что-то несли люди, что-то мы покупаем на собранные деньги – например, обувь. Медицину мы закупаем сами, а люди в основном несут продукты», – рассказала Сиб.фм Виктория Скулкина.

Фото В Новосибирске добровольцы группы «Zov» купили для СВО квадрокоптер за 413 тысяч 4

Волонтёр создала эту группу 27 сентября. С тех пор ряды «Зова» стали гораздо шире: среди добровольцев есть швеи, которые кроят одежду для военнослужащих, есть девушки, которые мастерят блиндажные свечи. Всё это партиями отправляют в зону СВО раз в месяц.

«Парни выходят на связь или связываются через волонтёров. В некоторых случаях нанимаем фуру: она едет до определённого места, а там перегружается. Волонтёры забирают и идут по точкам, – продолжает Виктория. – Либо же нанимаем транспортную компанию. Бывало, что отправляли бортами. Иногда раз в месяц отправляем, иногда чаще. До этого последнюю отправку делали в декабре. Сейчас опять ищем машину. У нас всегда большие отправки: мы полностью одеваем, обуваем, кормим, лечим».

Виктория Скулкина также рассказала, что специальную технику «Зов» закупает по запросу, так как она очень дорогая. Недавно добровольцы приобрели квадрокоптер за 413 тысяч рублей. Если сначала группа добровольцев помогала мобилизованным, то теперь «Zov» получает заявки от всех участников СВО.

«Захотела от всего сердца заниматься и помогать всем нашим бойцам»,

- резюмировала свой рассказ Виктория Скулкина.

Фото В Новосибирске добровольцы группы «Zov» купили для СВО квадрокоптер за 413 тысяч 5

Напомним, гуманитарную помощь для участников СВО собирают сейчас не только в самом Новосибирске, но и в районных посёлках. К этому вопросу присоединились и сибирские учёные – для фронта они делают приборы ночного видения, а в конце прошлой недели отправили 80 литров масла от ожогов.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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