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общество

Из Новосибирска отправили 80 литров масла против ожогов в зону СВО

Фото Из Новосибирска отправили 80 литров масла против ожогов в зону СВО
Фото Из Новосибирска отправили 80 литров масла против ожогов в зону СВО

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Несколько десятков литров масла против ожогов отправили из Новосибирска участникам спецоперации.

Из Новосибирска в зону проведения спецоперации направили 80 литров озонированного масла «Отрисан» для заживления ран. Об этом сообщили в Центральном военном округе. Масло получили военнослужащие 41-й армии.

Препарат полезен при лечении ожогов и ран, масло применяли при первой Чеченской кампании. Как уточнили в ЦВО, «Ортисан» разработан на базе Сибирского научно-исследовательского института «Центр-Сирена».

Кроме того, в создании препарата лично принимал участие сенатор от Новосибирской области Александр Карелин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что предприятие «Катод» из Новосибирска обеспечивает бойцов СВО приборами ночного видения и значительно нарастило объёмы производства. Специально для обеспечения нужд спецоперации завод увеличил производство приборов в несколько раз.

Напомним, ранее мобилизованных из Новосибирска и Барабинска отправили в зону СВО

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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