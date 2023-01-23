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недвижимость

В Новосибирске доля кирпичных домов уменьшилась в 16 раз

Фото В Новосибирске доля кирпичных домов уменьшилась в 16 раз
Фото В Новосибирске доля кирпичных домов уменьшилась в 16 раз

Фото: Максим Николаев

В Новосибирске за последние 20 лет значительно снизилась доля кирпичного домостроения.

В Новосибирске доля кирпичных домов с 2002 года по 2022 год по площади вводимого жилья уменьшилась с 68 до 4%. Об этом сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. В то же время доля панельного домостроения увеличилась в два раза, а жилья в каркасно-монолитном исполнении выросла — в 3,7 раза.

Фото В Новосибирске доля кирпичных домов уменьшилась в 16 раз 2

«Самая высокая цена квадратного метра в долларах зафиксирована в Новосибирске в 2007 году, на этот период зафиксирована минимальная доля панельного, наименее престижного жилья. При выходе их кризисов удельный вес панельного строительства увеличивается 2010-2011 годы. В 2015 году в Новосибирске появились панели другого качества в Микрорайоне «Тулинка» от ТДСК. Сегодня современные панельные дома в ЖК «Венеция», квартале у реки «Аквамарин», «Весна», у ГК Союз, даже Брусника запустила завод по производству панелей для каркасного домостроения», — отметил Николаев.

Специалист добавил, что каркасные дома имеют несколько значимых преимуществ перед остальными технологиями. Среди них скорость строительства, свободные планировки и отсутствие ограничений по высоте дома.

Напомним, ранее число ипотечных кредитов в Новосибирске снизилось к прошлому году почти на 40%.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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