В Новосибирске на остановке Площадь Калинина собралась огромная очередь

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске из-за пробок увеличилось время ожидания общественного транспорта.

В Новосибирске около ста человек ожидают общественный транспорт на остановке Площадь Калинина. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм вечером в понедельник, 23 января.

Ожидание автобусов увеличилось из-за пробок, сковавших городские дороги. Вечером в понедельник, 23 января, движение в Новосибирске оказалось парализовано из-за мощного снегопада. Согласно данным сервиса 2Гис, пробки в городе достигли 10 баллов.

Многокилометровый затор образовался на улице Большевистской. Движение затруднено на Красном проспекте, Ипподромской, Никитина, Мочищенском шоссе, Бориса Богаткова.

Пробки образовались также на левом берегу. Там "красный" уровень зафиксирован на улицах Петухова, Мира, Станционной, Ватутина и проезде Энергетиков. левом берегу пробки сковали проезд Энергетиков, улицы Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Петухова, Станционная.

Напомним, накануне в Новосибирске мужчина ждал автобус, лежа на остановке.