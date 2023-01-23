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В Новосибирске нашли тело пропавшего 51-летнего таксиста

Фото В Новосибирске нашли тело пропавшего 51-летнего таксиста
Фото В Новосибирске нашли тело пропавшего 51-летнего таксиста

Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске нашли погибшим пропавшего таксиста на "Лада Веста".

В Новосибирске завершились поиски пропавшего таксиста — его нашли погибшим в понедельник, 23 января. Об этом сообщили в "ЛизаАлерт".

Александр Калмыков работал в такси и пропал 21 января. В полицию обратилась жена пропавшего. Правоохранителям она рассказала, что муж уехал на автомобиле «Лада Веста» коричневого цвета от дома по ул. Тюленина 21 и не вернулся.

В понедельник, 23 января, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" сообщил, что мужчину нашли погибшим.

«Найден при непосредственном участии отряда, погиб. Поисковый отряд выражает соболезнования родным и близким», — отметили в отряде.

Как ранее писал Сиб.фм, личность попутчика убитого отца трёх детей с Первомайки пока не установили.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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