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общество

В Новосибирске назвали возможную причину смерти пропавшего таксиста

Фото В Новосибирске назвали возможную причину смерти пропавшего таксиста
Фото В Новосибирске назвали возможную причину смерти пропавшего таксиста

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске таксист Александр Калмыков мог умереть от переохлаждения.

Пропавший таксист Александр Калмыков пропал 21 января на своей машине "Лада Веста". Позже, его жена обратилась в полицию и рассказала, что муж не вернулся домой. Спустя два дня его нашли погибшим в лесополосе в Заельцовском районе.

Александр мог умереть от переохлаждения. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник.

По словам источника издания, что правоохранители склоняются к тому, что мужчина умер от холода.

Телесных повреждений на теле не было обнаружено, а точная причина смерти станет известна только после заключения экспертизы», — уточнил источник.

Как ранее писал Сиб.фм, Александр был найден при непосредственном участии отряда "ЛизаАлерт".

 

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Автор:
Дамир Трубников

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