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В Новосибирске пешеходы ходят по крови погибших парня и девушки на Орджоникидзе

Фото В Новосибирске пешеходы ходят по крови погибших парня и девушки на Орджоникидзе
Фото В Новосибирске пешеходы ходят по крови погибших парня и девушки на Орджоникидзе

Фото Сиб.фм

Кровь погибших в Новосибирске парня и девушки за 3 дня не убрали с тротуара.

20 января в Центральном районе Новосибирска на улице Орджоникидзе при падении с высоты погибла 16-летняя девушка. Она упала на 17-летнего парня, который от полученных травм также скончался в больнице. Спустя 3 дня, в понедельник, 23 января, кровь остается на улице.

Следы крови на снегу остались напротив магазина «Головные уборы». На вопрос журналистов atas.info, почему следы трагедии до сих пор не убрали, сотрудники затруднились дать ответ.

«Мы работаем, не можем сейчас разговаривать. Клиенты приходят», — ответили в магазине корреспонденту.

Обычно следы преступлений и инцидентов убирают спецслужбы мэрии после того, как оперативная группа правоохранительных органов закончит осмотр, но в данном случае инцидент случился возле жилого дома — по всей видимости, убирать следы предстоит управляющей компании.

Жители Новосибирска начали приносить к месту трагедии живые цветы.

Фото В Новосибирске пешеходы ходят по крови погибших парня и девушки на Орджоникидзе 2

Как ранее писал Сиб.фм, вечером 20 января 16-летняя девушка упала в высоты на тротуар, по которому шел 17-летний юноша. Девушка от полученных травм скончалась на месте, парень умер в больнице спустя несколько часов.

По словам подруги погибшей девочки, накануне она жаловалась на плохие отношения с парнем.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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