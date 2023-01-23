В Новосибирске прекратили поиски пропавшего 11-летнего мальчика

Фото: ЛизаАлерт

Волонтёры нашли пропавшего в Новосибирске 11-летнего мальчика.

В воскресенье, 22 января, в Новосибирске пропал 11-летний ребенок. Спустя несколько часов после исчезновения мальчика и сбора средств на его поиски волонтёры отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что нашли его.

«Найден, жив! Найден поисковой группой отряда. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в поиске!», — сообщил координатор поисков в группе Вконтакте.

Ребенок ушел из дома утром в воскресенье. Перед тем, как исчезнуть, он получил наказание от отца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что волонтёры «ЛизаАлерт» помогли найти пропавшего 8-ленего ребенка. Благодаря расклеенным ориентировкам мужчина на улице узнал заблудившегося мальчика, созвонился с его мамой и вернул домой.

Также осенью 2022 года поисковики нашли в лесу 73-летнего пенсионера, который заблудился, замёрз и 5 дней питался ягодами.