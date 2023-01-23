Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске прекратили поиски пропавшего 11-летнего мальчика

Фото В Новосибирске прекратили поиски пропавшего 11-летнего мальчика
Фото В Новосибирске прекратили поиски пропавшего 11-летнего мальчика

Фото: ЛизаАлерт

Волонтёры нашли пропавшего в Новосибирске 11-летнего мальчика.

В воскресенье, 22 января, в Новосибирске пропал 11-летний ребенок. Спустя несколько часов после исчезновения мальчика и сбора средств на его поиски волонтёры отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что нашли его.

«Найден, жив! Найден поисковой группой отряда. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в поиске!», — сообщил координатор поисков в группе Вконтакте.

Ребенок ушел из дома утром в воскресенье. Перед тем, как исчезнуть, он получил наказание от отца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что волонтёры «ЛизаАлерт» помогли найти пропавшего 8-ленего ребенка. Благодаря расклеенным ориентировкам мужчина на улице узнал заблудившегося мальчика, созвонился с его мамой и вернул домой.

Также осенью 2022 года поисковики нашли в лесу 73-летнего пенсионера, который заблудился, замёрз и 5 дней питался ягодами.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11437
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
9972
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
9461
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9171
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска
8584
В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм
8272
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре
7977
Страховка от онкологии: продукты, которые защищают от рака