В Новосибирске пьяный водитель пытался убежать от ДПС по сугробам

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске пьяный водитель в сугробе пытался скрыться от полиции.

Ночью на понедельник, 23 января, в Новосибирске пьяный водитель Toyota Allion попытался сбежать от патруля полиции сначала на автомобиле, а затем бегом по сугробам. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону, а видеозапись погони опубликовали в группе «АСТ-54» Вконтакте.

После требования инспектора ДПС Toyota Allion ускорилась и попыталась скрыться от полиции. Но спустя несколько сотен метров машина наехала на сугроб. Водитель выбежал из неё и попытался сбежать, но его задержали.

В ГИБДД уточнили, что нарушитель — 25-летний мужчина. Его задержали и составили 2 протокола: неповиновение сотруднику полиции и отказ от медицинского освидетельствования. Дальнейшее выяснение обстоятельств пройдет в отделе полиции, куда его и доставили.

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