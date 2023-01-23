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В Новосибирске следователи СКР заинтересовались судьбой сбежавшего из дома 11-летнего мальчика

Фото В Новосибирске следователи СКР заинтересовались судьбой сбежавшего из дома 11-летнего мальчика
Фото В Новосибирске следователи СКР заинтересовались судьбой сбежавшего из дома 11-летнего мальчика

Фото Густаво Зырянова

Вчера, 22 января, в Заельцовском районе Новосибирска из дома сбежал 11-летний мальчик – к ночи ребёнка нашли, но следователи СКР сейчас изучают обстоятельства конфликта в семье и действие органов опеки.

11-летний школьник ушёл из дома утром в минувшее воскресенье, 22 января. За день до этого мальчик поругался с отцом и был наказан.

Куда ушёл ребёнок – никто не знал, поэтому искали мальчика сразу 70 добровольных поисковиков из отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске. Обследована была обширная территория, но нашли ребёнка уже ночью в компании другого мальчика неподалёку от школы.

Потерю вернули в семью, а информацию о побеге передали в органы опеки. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту ухода из дома несовершеннолетнего мальчика,

– сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. – По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки».

После того, как следователи проведут проверку, будет принято решение о том, применялись ли в отношении ребёнка какие-либо противоправные действия – в общем, следователи разберутся, не поступил ли отец с несовершенным сыном слишком жестоко. Также правоохранительные органы разберутся: навещали ли семью органы опеки и знали ли социальные сотрудники о натянутых отношениях между родителем и ребёнком.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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