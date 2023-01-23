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общество

Волонтёры рассказали подробности поиска пропавшего 11-летнего ребенка в Новосибирске

Фото Волонтёры рассказали подробности поиска пропавшего 11-летнего ребенка в Новосибирске
Фото Волонтёры рассказали подробности поиска пропавшего 11-летнего ребенка в Новосибирске

Фото: ЛизаАлерт

Стало известно, где нашли пропавшего 11-летнего мальчика в Новосибирске.

Волонтёры поискового отряда ЛизаАлерт рассказали подробности о том, где нашли пропавшего в воскресенье ребенка. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Утром в воскресенье, 22 января, в Новосибирске пропал 11 летний ребенок. За день до этого его наказал отец, что и могло стать причиной исчезновения.

«Во время проведения поисковых мероприятий одна из групп под названием "Лиса" нашла пропавшего ребенка с другим мальчиком. С ребенком все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Дальше уже будут работать органы опеки», — сообщила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области Алеся Яблонских редакции «АиФ-Новосибирск».

Всего в поисках приняли участие 70 человек. Карту разбили на квадраты поисков, в каждом квадрате поиски проводила отдельная группа. Мальчика нашли на территории около дома и школы около двух часов ночи.

Это был первый случай, когда пропавший мальчик уходил из дома — до этого за ним таких случаев исчезновения не замечали.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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