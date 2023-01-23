В Новосибирске снегопады сохранятся до конца недели

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Обильные осадки продолжатся в Новосибирске до выходных.

В Новосибирске до конца текущей недели сохранятся обильные осадки. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Как считают синоптики, погода прояснится 25 и 26 января, однако после этого в Новосибирске вновь продолжатся снегопады. В то же время скорость ветра местами будет достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие дни будет держаться на уровне -15 градусов.

Уже в воскресенье в регионе ожидается новая волна похолодания.

Ранее Сиб.фм писал, что вечером в понедельник, 23 января, движение в Новосибирске оказалось парализовано из-за мощного снегопада. Согласно данным сервиса 2Гис, пробки в городе достигли 10 баллов. Многокилометровый затор образовался на улице Большевистской. Движение затруднено на Красном проспекте, Ипподромской, Никитина, Мочищенском шоссе, Бориса Богаткова.

Также снегопады привели к трудностям в движении общественного транспорта — на площади Калинина больше ста человек ожидали автобуса.