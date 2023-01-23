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общество

В Новосибирской области зафиксировано 95 случаев заражения корью

Фото В Новосибирской области зафиксировано 95 случаев заражения корью
Фото В Новосибирской области зафиксировано 95 случаев заражения корью

Freepik, authors: South_agency

В Новосибирской области зафиксировано 95 случаев заражения корью. Среди заболевших 65 взрослых и 30 детей.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, как обстоит ситуация с уровнем заболеваемости корью. По слова министра, на данный момент в регионе зафиксировано 95 случаев заражения. Среди заболевших 65 взрослых и 30 у детей, пишет Прецедент.

«В случае необходимости пациенты госпитализируются, коечный фонд достаточен. Основную нагрузку берет на себя инфекционная больница №1», — поделился Хальзов.

Как отмечает министр, всего выявлено порядка 17 тысяч человек, которые контактировали с заболевшими. Всем, кто не имеет данных о своем иммунном статусе, врачи рекомендуют пройти вакцинацию.

Напомним, стали известны первые признаки заражения корью.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
корь
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