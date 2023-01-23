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"Я тебя любила больше жизни": погибшая в Новосибирске 16-летняя девочка оставила последнее сообщение

Фото "Я тебя любила больше жизни": погибшая в Новосибирске 16-летняя девочка оставила последнее сообщение
Фото "Я тебя любила больше жизни": погибшая в Новосибирске 16-летняя девочка оставила последнее сообщение

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске 16-летняя девочка, погибшая из-за падения с высоты, попрощалась с парнем в "Вконтакте".

Парень погибшей Арины (имя изменено) рассказал журналисту Сиб.фм о её последнем сообщении.

"Знай, что я тебя любила больше всей этой жизни е***", — написала она за пару минут до гибели.

По словам Данила, из-за проблем в учебе парень попросил взять "паузу" и перестал отвечать на сообщения. Арина накануне жаловалась своей подруге, что парень не отвечает взаимностью.

Напомним, вечером 20 января в центре Новосибирска было обнаружено тело 16-летней девочки. Она упала с высоты на проходившего мимо 17-летнего парня. От полученных травм он скончался в больнице. Сейчас в к месту трагедии новосибирцы несут цветы.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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