Жители Новосибирска принесли цветы к месту гибели девушки и парня

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К месту гибели двух молодых людей в Новосибирске принесли цветы.

20 января в Центральном районе Новосибирска 16-летняя девушка погибла от падения с высоты. Она упала на 17-летнего прохожего, который спустя несколько часов умер от внутреннего кровоизлияния в больнице. На место трагичного происшествия принесли цветы.

Спустя 3 дня после трагичного происшествия на снегу до сих пор остались следы крови. По всей видимости, убрать их предстоит управляющей компании дома №21 по улице Орджоникидзе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за день до своего падения с крыши погибшая девушка обсуждала проблемные отношения с молодым человеком.