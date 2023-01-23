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Жители Новосибирска принесли цветы к месту гибели девушки и парня

Фото Жители Новосибирска принесли цветы к месту гибели девушки и парня
Фото Жители Новосибирска принесли цветы к месту гибели девушки и парня

Фото Сиб.фм

К месту гибели двух молодых людей в Новосибирске принесли цветы.

20 января в Центральном районе Новосибирска 16-летняя девушка погибла от падения с высоты. Она упала на 17-летнего прохожего, который спустя несколько часов умер от внутреннего кровоизлияния в больнице. На место трагичного происшествия принесли цветы.

Фото Жители Новосибирска принесли цветы к месту гибели девушки и парня 2

Спустя 3 дня после трагичного происшествия на снегу до сих пор остались следы крови. По всей видимости, убрать их предстоит управляющей компании дома №21 по улице Орджоникидзе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за день до своего падения с крыши погибшая девушка обсуждала проблемные отношения с молодым человеком.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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