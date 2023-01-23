Замминистра культуры Новосибирской области Милогулов ушёл в отставку

Фото: правительство НСО

Заместитель министра культуры Новосибирской области покинул должность.

Заместитель министра культуры в Новосибирской области Григорий Милогулов покинул должность. Своё решение чиновник подтвердил изданию «Континент Сибирь» в понедельник, 23 января. Причины увольнения Милогулов не сообщил, посоветовав обратиться в правительство региона за комментариями.

Григорий Милогулов ушёл с должности по собственному желанию. О кандидатах на пост замминистра культуры Новосибирской области не сообщается, окончательное решение будет за губернатором.

Чиновник занимал пост с августа 2020 года. В его обязанности входили вопросы развития профессионального искусства, образования в сфере искусства и культуры. Также он курировал направления международной деятельности и сохранения культурного наследия.

Ранее, в ноябре 2022 года, глава инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области освободила должность. Об этом на заседании рабочей группы по наружной рекламе сообщил главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. Елена Медведева занимала пост 3,5 года.

Напомним, 13 января в Новосибирске руководитель филиала СГК Андрей Колмаков покинул пост.