«Ваш сын умер»: на СВО погиб осужденный боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области

Фото: с сайта Северной газеты, предоставлены родственниками, Сиб.фм (носят иллюстративный характер)

В Северном районе Новосибирской области похоронили отправленного из колонии на СВО 60-летнего Юрия Блинова – что известно о мужчине и его подвигах.

Торжественная церемония прощания с Юрием Блиновым прошла в деревне Весёлая Северного района 18 января. Погиб мужчина ещё в декабре в зоне СВО. К моменту похорон прошло 40 дней со дня его смерти. Проститься с умершим пришли первые лица Биазинского сельсовета и всего Северного района. Одноклассницей Блинова была глава Биазинского сельсовета Надежда Стебукова.

Прошлое рецидивиста

Как рассказывают односельчане, Юрий полжизни провёл в колониях: сидел то в Тогучинской, то в Куйбышевской. Первый раз за решётку попал ещё в 80-е, когда устроил нападение на отдел полиции.

«Самый большой и первый срок у него был за хулиганство ещё в 80-х годах. Он стрелял в милицию. Ну, а потом пошло-поехало: сядет, выйдет. После срока успел создать семью – сейчас у Юрия двое взрослых детей», — рассказывают про погибшего односельчане.

В последний раз Юрий Блинов отправился в исправительную колонию, которая находится в городе Куйбышев Новосибирской области, год назад. Мужчина подрался с собутыльницей и отобрал у неё пакет с водкой.

«Они сидели, выпивали, потом она ушла в магазин. Вроде как водку она украла – вот он и решил её проучить, побил. Суд назначил, учитывая прошлое Юрия, 2,5 года лишения свободы. Это было в мае прошлого года», – рассказывают жители деревни Весёлая, где все друг друга знают.

Настоящее героя

Родные говорят, что почти год не навещали Юрия Блинова в колонии, но в октябре стало известно, что 60-летний заключённый подписал контракт с ЧВК «Вагнер». При этом сестра и мать узнали об этом уже после того, как Юрий подписал контракт и отправился на подготовку в Новосибирск.

«Потом он ещё один раз позвонил маме, спросил её паспортные данные, — вспоминает сестра Юрия Светлана Иванова. — И вот 15 января маме позвонили и сообщили: «Ваш сын погиб».

Также звонивший сотрудник военкомата сказал, что Юрий Блинов будет награждён посмертно, но чем — пока неизвестно. Личные дела вернутся назад через неделю-полторы. Пока в справке о смерти лишь сказано, что Юрий Блинов погиб во время боёв за Артёмовск.

«Пока мы не можем получить и деньги на погребение. Нам сказали, что такой категории: «пошёл по контракту» – нет, есть только мобилизованные. Я спросила: сколько нам ждать? Вот говорят, что не могут дозвониться до министерства...»

— добавила Светлана Иванова.

Не удалось корреспонденту Сиб.фм выяснить обстоятельства освобождения Юрия Блинова из ИК в Куйбышеве: в ГУФСИН России по Новосибирской области сообщили, что «вопросы, связанные с организацией специальной военной операции не входят в компетенцию» ведомства.