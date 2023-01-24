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В зоне СВО погиб боец ЧВК "Вагнер" из Новосибирской области Юрий Блинов

Фото В зоне СВО погиб боец ЧВК "Вагнер" из Новосибирской области Юрий Блинов
Фото В зоне СВО погиб боец ЧВК "Вагнер" из Новосибирской области Юрий Блинов

Фото с сайта Северной газеты, https://ru.freepik.com/author/apichart609

Уроженец Северного района Новосибирской области Юрий Блинов погиб в ходе СВО.

В зоне СВО погиб уроженец Северного района Новосибирской области Юрий Блинов. Мужчина вступил в ряды ЧВК "Вагнер", будучи осужденным. Об этом сообщает издание "Северная газета".

Юрий Блинов был уроженцем деревни Веселая. Его похоронили 18 января.

"Юрий Владимирович Блинов находился в местах лишения свободы. Несколько месяцев назад он принял решение вступить в ЧВК «Вагнер». В боях за город Артемовск наш земляк погиб", — пишет газета.

Фото В зоне СВО погиб боец ЧВК

Прощание с погибшим бойцом прошло торжественно. Проводить его в последний путь пришли родственники и руководство района. В частности, на похоронах присутствовали глава Северного района Сергей Коростелев, председатель Совета депутатов Северного района Игорь Звыков, глава Биазинского сельсовета Надежда Стебукова, представители общественных организаций.

Со слов жителей деревни Весела, Юрий Блинов запомнился всем как отзывчивый и готовый прийти на помощь мужчина.

"В трудную минуту встал на защиту страны", — сказали о нем земляки.

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирской области в январе стали получать звонки с неизвестных номеров. Звонящие собирают данные о мобилизованных родственниках.

"Звонивший может называть персональные данные бойцов, адрес жительства до призыва и место службы, в некоторых случаях сообщает ложные сведения о транспортировке бойца из зоны", — предупредили жителей в администрации Куйбышевского района.

Напомним, 14 января в зоне СВО погиб многодетный новосибирец Петр Леонов с позывным "Молодой".

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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