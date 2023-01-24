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Автомобиль скорой загорелся после смертельного ДТП под Новосибирском — видео

Фото Автомобиль скорой загорелся после смертельного ДТП под Новосибирском — видео
Фото Автомобиль скорой загорелся после смертельного ДТП под Новосибирском — видео

Фото: группа «АСТ-54»

Появилось видео пожара скорой помощи после столкновения с Mitsubishi.

Во вторник, 24 января, в Новосибирске автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной марки Mitsubishi. После аварии скорая загорелась. Видео пожара опубликовали очевидцы в группе АСТ-54 Вконтакте.

В ДТП погибли 4 человека: водитель и пассажир Митсубиси, а также 2 пассажира УАЗа. Еще трое получили травмы — их доставили в больницу, врачи уточняют характер и тяжесть повреждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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