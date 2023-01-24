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Бюджет на субсидированные авиабилеты из Новосибирска вырос на 200 миллионов за год

Фото Бюджет на субсидированные авиабилеты из Новосибирска вырос на 200 миллионов за год
Фото Бюджет на субсидированные авиабилеты из Новосибирска вырос на 200 миллионов за год

Фото: Freepik.com

В 2023 году бюджет на авиабилеты из Новосибирска по субсидиям вырос в полтора раза.

В 2023 году из федерального бюджета выделят 552 миллиона рублей на межрегиональные авиарейсы из Новосибирска. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на Толмачёво.

В прошлом году сумма субсидий составляла 365 миллионов — рост в полтора раза.

По планам, субсидии коснутся 36 маршрутов из Новосибирска в другие регионы России — это на треть больше, чем в предыдущем году. Из них 33 рейса выполняет авиакомпания S7 Airlines, два — авиакомпания «Ямал», один — Авиакомпания «ИрАэро».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2022 году Количество субсидируемых авиамаршрутов из Новосибирска уменьшилось до 26 направлений. Из списка субсидированных направлений исчез Калининград.

Также сообщалось, что субсидированная ипотека не пользуется популярностью среди застройщиков Новосибирска.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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