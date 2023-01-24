Бюджет на субсидированные авиабилеты из Новосибирска вырос на 200 миллионов за год

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В 2023 году бюджет на авиабилеты из Новосибирска по субсидиям вырос в полтора раза.
В 2023 году из федерального бюджета выделят 552 миллиона рублей на межрегиональные авиарейсы из Новосибирска. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на Толмачёво.
В прошлом году сумма субсидий составляла 365 миллионов — рост в полтора раза.
По планам, субсидии коснутся 36 маршрутов из Новосибирска в другие регионы России — это на треть больше, чем в предыдущем году. Из них 33 рейса выполняет авиакомпания S7 Airlines, два — авиакомпания «Ямал», один — Авиакомпания «ИрАэро».
Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2022 году Количество субсидируемых авиамаршрутов из Новосибирска уменьшилось до 26 направлений. Из списка субсидированных направлений исчез Калининград.
Также сообщалось, что субсидированная ипотека не пользуется популярностью среди застройщиков Новосибирска.
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