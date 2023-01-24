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общество

Чиновник из Новосибирской области Ертов отправился на СВО с батальоном "Вега"

Фото Чиновник из Новосибирской области Ертов отправился на СВО с батальоном "Вега"
Фото Чиновник из Новосибирской области Ертов отправился на СВО с батальоном "Вега"

Фото со страницы Татьяны Эссауленко

Ряды элитного батальона «Вега» пополнил чиновник из Краснообска Новосибирской области Юрий Ертов.

Заместитель начальника управления строительства и ЖКХ администрации Краснообска Юрий Ертов отправится на спецоперацию в составе новосибирского добровольческого батальона «Вега». Об этом сообщила в социальных сетях глава администрации Краснообска Татьяна Эссауленко.

"Очень нелегко отпускать, но он принял это решение! Ертов Юрий Александрович — невероятно надежный, честный и порядочный человек! Юрий Александрович зачислен в батальон «Вега» и скоро отправится на службу!", — написала Эссауленко.

Глава администрации добавила, что гордится коллегой и призвала его беречь себя в зоне СВО.

Юрий Ертов — второй чиновник из краснообской администрации, который решил стать добровольцем и отправиться в зону СВО. В ноябре прошлого года на спецоперацию отправился начальник отдела ГО и ЧС администрации р.п. Краснообска — Павел Ставицкий.

Также в составе новосибирского батальона находятся еще четыре депутата: депутат Госдумы Дмитрий Савельев, Ярослав Фролов и Сергей Конько из заксобрания, а также вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко. Добровольческий батальон возглавляет первый вице-спикер заксобрания, подполковник Андрей Панферов.

Напомним, глава элитного батальона «Вега», первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов прокомментировал видео с жалобами мобилизованных Новосибирцев на СВО.

«Надо разобраться, что там происходит. Если что-то из сказанного на видео подтвердится, я бы настоятельно рекомендовал всем инстанциям этим вопросом заняться. Люди на передовой, которые обращаются за помощью, заслуживают внимания», — отметил Панферов.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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