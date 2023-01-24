Диетолог назвала несовместимые друг с другом фрукты

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По словам диетолога Елены Соломатиной, нельзя хранить рядом яблоки и апельсины.
Некоторые фрукты не следит хранить вместе,так как они ускоряют созревание других фруктов или овощей. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По словам врача, в первую очередь речь идет о соседстве яблок с бананами и апельсинами.
«Бананы и яблоки не стоит хранить не только друг с другом, но и рядом с другими фруктами или овощами. Они содержат этилен, данное вещество ускоряет созревание других продуктов», — поделилась диетолог.
Соломатина отметила, что спасти продукты в холодильнике от этилена, поможет пищевая пленка или фольга.
Напомним, диетолог рассказала о полезных привычках для похудения.
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