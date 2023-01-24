Эксперт рассказала, на каком масле опасно жарить пищу

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По словам эксперта Алены Ефимовой, обжарка продуктов опасна на подсолнечном масле.

Нутрициолог Алёна Ефимова рассказала, на каком масле опасно жарить пищу. По словам эксперта, на рафинированном масле, особенно подсолнечном и кукурузном опасно готовить пищу, так как переизбыток вредных веществ может привести к воспаления, пишет Pravda.Ru.

Как отмечает эксперт, когда масло дымится, оно выделяет токсичные пары и создаёт вредные свободные радикалы. Чем стабильнее масло, тем выше его точка дымления, уточнила она.

Ефимова порекомендовала использовать для готовки оливковое масло, масло авокадо, кокосовое масо и масло Гхи.

Напомним, нутрициолог назвала витамины, которые обязательны в рационе спортсменов.