Глава Минздрава НСО Хальзов выразил соболезнования близким погибших в ДТП со скорой

Фото: СКР НСО

Ранее в Новосибирской области в результате ДТП погибли два сотрудника скорой помощи.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов выразил соболезнования близким погибших в ДТП с участием скорой помощи. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

«Произошла трагедия, которая глубоко тронула многих. Погибли, в том числе, сотрудники скорой помощи. Искренне соболезную близким — и нашим коллегам, и тем, кто находился в момент аварии во второй машине», — прокомментировал трагедию Константин Хальзов.

Во вторник, 24 января, на Северном объезде Новосибирска произошла авария с участием экипажа скорой помощи и «Митцубиси». Спецавтомобиль доставил двух пациентов из Татарской ЦРБ в стационар Новосибирска. Когда медики возвращались обратно, скорая совершила наезд на барьерное ограждение, вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой. После этого машина «неотложки», в которой находились фельдшер и два водителя, загорелась.

В результате трагедии погибли четыре человека.

Напомним, ранее появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском.