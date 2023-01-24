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Опубликовано видео, как самосвал оборвал провода троллейбусов на площади Труда

Фото Опубликовано видео, как самосвал оборвал провода троллейбусов на площади Труда
Фото Опубликовано видео, как самосвал оборвал провода троллейбусов на площади Труда

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

На видео попал инцидент с самосвалом, обрывающим троллейбусные провода на площади Труда.

Напомним, утром во вторник, 24 января, движение в Ленинском районе Новосибирска оказалось сковано из-за сильных снегопадов и череды аварий. После одного из таких ДТП в Ленинском районе грузовик оборвал линии электропередачи. Около 4 часов утра выезжающий со строки самосвал с поднятым кузовом повредил контактную линию. ГИБДД перекрыло движение на этом участке с 5:30 утра. Водители объезжали место аварии по трамвайным путям.

Этот инцидент попал на видео, где можно увидеть, как самосвал с поднятым кузовом выезжает со стройки четвертого моста и задевает провода. Они начинают искриться.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за обрыва проводов грузовиком, спрос и цены на такси выросли вдвое.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

грузовик
троллейбус
провода
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