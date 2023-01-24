Опубликовано видео, как самосвал оборвал провода троллейбусов на площади Труда

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

На видео попал инцидент с самосвалом, обрывающим троллейбусные провода на площади Труда.

Напомним, утром во вторник, 24 января, движение в Ленинском районе Новосибирска оказалось сковано из-за сильных снегопадов и череды аварий. После одного из таких ДТП в Ленинском районе грузовик оборвал линии электропередачи. Около 4 часов утра выезжающий со строки самосвал с поднятым кузовом повредил контактную линию. ГИБДД перекрыло движение на этом участке с 5:30 утра. Водители объезжали место аварии по трамвайным путям.

Этот инцидент попал на видео, где можно увидеть, как самосвал с поднятым кузовом выезжает со стройки четвертого моста и задевает провода. Они начинают искриться.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за обрыва проводов грузовиком, спрос и цены на такси выросли вдвое.