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Под Новосибирском 41-летний мужчина пропал после звонка от неизвестного

Фото Под Новосибирском 41-летний мужчина пропал после звонка от неизвестного
Фото Под Новосибирском 41-летний мужчина пропал после звонка от неизвестного

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Житель Новосибирской области не выходит на связь с близкими с 9 декабря.

В Новосибирской области пропал 41-летний Руслан Агапитов. Об этом сообщает издание «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на руководителя поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алесю Яблонских. Мужчина не выходит на связь с родными с 9 декабря прошлого года.

Последний раз Руслана Агапитова видел его знакомый в Мошковском районе. Тот рассказал, что после звонка от неизвестного человека мужчина уехал.

«У него были планы в Мошковском районе работать, но больше он туда не вернулся. Родные о его местонахождении ничего не знают. Живет он самостоятельно, однако на связь не вышел, в свой день рождения не появился. Никто из друзей знакомых не знает, где он находится. Возраст в ориентировке указан на момент пропажи, теперь мужчине уже 41 год», — цитирует издание Алесю Яблонских.

Приметы Руслана Агапитова: рост 180 см, плотное телосложение, темные волосы, голубые глаза. На момент пропажи он был одет в серый пуховик, чёрные джинсы, ботинки и шапку.

Напомним, в Новосибирске разыскивают пропавшего 37-летнего мужчину.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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