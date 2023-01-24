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В Новосибирске разыскивают пропавшего 37-летнего мужчину

Фото В Новосибирске разыскивают пропавшего 37-летнего мужчину
Фото В Новосибирске разыскивают пропавшего 37-летнего мужчину

Фото: отряд ЛизаАлерт НСО

В Кировском районе Новосибирска уже почти две недели ищут пропавшего 37-летнего Евгения Чиркова.

По сообщению руководителя ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеси Яблонских, Евгений Чирков пропал 10 января, возвращаясь из дома друзей, и с тех пор не выходил на связь.

«Он пошел домой, вернулся, потому что забыл телефона, и после должен был появиться дома. Но мужчина так и не вернулся. У него нет объективных причин для того, чтобы уезжать. У Евгения дома находится близкий человек, который нуждается в уходе», — отметила она.

Рост Евгения Чиркова — 187 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые, телосложение худощавое. На мужчине была черная удлиненная куртка, темно-синие штаны, черные кроссовки, белая шапка.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стоимость экопарка «Хомутина» в Новосибирской области снизилась на 335 миллионов рублей.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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