Под Новосибирском 61-летняя женщина погибла в ДТП с Lexus

Фото: ГИБДД НСО

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Lexus.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе. Авария случилась вечером во вторник, 24 января, сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

«72-летний мужчина, управляя автомобилем Lexus RX330, двигался по автодороге К-17Р "Новосибирск — Кочки — Павлодар" со стороны р.п. Ордынское в направлении г. Новосибирска и на 45 км, по предварительной информации, совершил выезд на полосу для встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем LADA Priora, под управлением 64-летнего мужчины», — сказано в сообщении ведомства.

По данным ГИБДД, при столкновении погибла 61-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Также 64-летний водитель попал в больницу с серьёзными травмами. погибла на месте аварии, с многочисленными травмами госпитализирован 64-летний водитель. В ведомстве уточнили, что водитель Lexus не обращался за медицинской помощью.

Напомним, ранее глава Минздрава НСО Хальзов выразил соболезнования близким погибших в ДТП со скорой.