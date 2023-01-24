Погибший водитель и пассажир "Митсубиси" возвращались с ночной смены в Новосибирск

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"
Двое напарников возвращались со склада "Ярче" в Толмачево и погибли в ДТП со скорой помощью на Северном объезде Новосибирска.
Алексей П. и Олег В. возвращались с 12 часовой смены в РЦ "Ярче" в Толмачево. На Северном объезде в них въехала скорая помощь, в которой погиб водитель и фельдшер. Об этом Сиб.фм сообщили коллеги погибших.
Напомним, экипаж скорой доставил двух пациентов из Татарской ЦРБ в стационар Новосибирска. ДТП произошло, когда медики возвращались обратно.
Второй водитель и еще двое пострадавших госпитализированы в ЦРБ. Всего в ДТП погибло 4 человека.
Региональный Следком начал проверку.
"Следователи проводят неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств ДТП", — сообщили в ведомстве.
Как ранее писал Сиб.фм, фельшдер и сменный водитель экипажа скорой помощи погибли в ДТП на Северном обходе в Новосибирской области.
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