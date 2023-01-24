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общество

Путин поручил обеспечить резерв лекарств на фоне дефицита

Фото Путин поручил обеспечить резерв лекарств на фоне дефицита
Фото Путин поручил обеспечить резерв лекарств на фоне дефицита

Фото: Kremlin.ru

В России должен быть создан резерв востребованных лекарств на период повышенной заболеваемости.

В России необходимо обеспечить создание резерва востребованных препаратов в осенне-зимний период. Об этом в ходе совещания с членами правительства во вторник, 24 января, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, такая мера позволит избежать ажиотажа на рынке.

«Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени. Ну вот мы когда проходим осенне-зимний период, мы, кроме того что мы одна из самых крупных газодобывающих стран, мы же закачиваем для прохождения осенне-зимнего периода, пика осенне-зимнего периода в подземные хранилища газ. И то же самое делаем по торговым сетям, по ряду других позиций наиболее востребованных базовых продуктов», — сказал Путин.

Владимир Путин подтвердил, что в России наблюдается нехватка некоторых лекарственных средств. Однако добавил, что власти не ограничивают импорт препаратов. По словам президента, страна работает с иностранными производителями.

Нехватка лекарств наблюдается в том числе в Новосибирске. Ранее Сиб.фм писал, что местные жители и представители аптек сообщили о дефиците препарата «Бисептол». Одна из аптек заявила о приостановке поставок «Бисептола» в таблетках ещё в середине 2022 года, а к январю текущего года со складов распродали остатки.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенники зарабатывают на дефиците лекарств в аптеках Новосибирска.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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