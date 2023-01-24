С дорог Новосибирска за неделю вывезли 206 тысяч кубометров снега

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Департамент транспорта Новосибирска отчитался о работе за неделю.
За прошедшую неделю в Новосибирске дорожные службы убрали более 200 тысяч кубометров снега. Об этом сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Константин Васильев на аппаратном совещании мэра 24 января.
В среднем на дорогах города убирают снег по 410 единиц спецтехники в сутки. Для уборки привлекают до 84 самосвалов каждый день. Уборкой снега вручную занимаются в среднем 105 рабочих каждый день.
Из-за снегопада дороги очищают от снега в усиленном режиме — за неделю вывезли 206 тысяч кубометров снега. В морозы этот показатель уменьшался: к вывозу снега приступали только по заявкам и предписаниям — 36 тысяч кубометров.
Также до наступления снегопадов дорожные рабочие заменили в городе 52 дорожных знака и обновили освещение на дорогах.
Всего с начала сезона на снегоотвалы вывезли 764 тысяч кубометров снега, а на обработку дорог израсходовали почти 4,5 тысячи тонн средства «Бионорд».
Напомним, 23 и 24 января утром в Новосибирске движение парализуют пробки в 9-10 баллов.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают