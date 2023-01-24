С дорог Новосибирска за неделю вывезли 206 тысяч кубометров снега

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Департамент транспорта Новосибирска отчитался о работе за неделю.

За прошедшую неделю в Новосибирске дорожные службы убрали более 200 тысяч кубометров снега. Об этом сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Константин Васильев на аппаратном совещании мэра 24 января.

В среднем на дорогах города убирают снег по 410 единиц спецтехники в сутки. Для уборки привлекают до 84 самосвалов каждый день. Уборкой снега вручную занимаются в среднем 105 рабочих каждый день.

Из-за снегопада дороги очищают от снега в усиленном режиме — за неделю вывезли 206 тысяч кубометров снега. В морозы этот показатель уменьшался: к вывозу снега приступали только по заявкам и предписаниям — 36 тысяч кубометров.

Также до наступления снегопадов дорожные рабочие заменили в городе 52 дорожных знака и обновили освещение на дорогах.

Всего с начала сезона на снегоотвалы вывезли 764 тысяч кубометров снега, а на обработку дорог израсходовали почти 4,5 тысячи тонн средства «Бионорд».

Напомним, 23 и 24 января утром в Новосибирске движение парализуют пробки в 9-10 баллов.