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Утром 24 января Новосибирск сковали 9-балльные пробки

Фото Утром 24 января Новосибирск сковали 9-балльные пробки
Фото Утром 24 января Новосибирск сковали 9-балльные пробки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

24 января в Новосибирске утро началось с пробок в 9 баллов.

Утром во вторник, 24 января, в Новосибирске возникли 9-балльные пробки. Затруднено движение на большинстве крупных улиц левого берега, а также значительная часть магистралей в Дзержинском и Октябрьском районе. Такие данные приводит онлайн-сервис 2ГИС.

Традиционные многокилометровые пробки на площади Труда усилены дорожными работами и двумя авариями — движение практически остановлено по улице Станиславского, Широкой, Троллейной, Тульской, Титова, Ватутина, а также на проезде Энергетиков в сторону Площади Труда. Проспект Маркса, улицы Блюхера и Немировича-Данченко в сторону Октябрьского моста также скованы пробками, но при этом движение по мосту свободное — несмотря на 2 аварии. Улицы Петухова, Бронная, Бронный переулок, Пропопьевская скованы пробками из-за нескольких ДТП.

На правом берегу затруднено движение по Большевистской до Бердского шоссе, Кирова, на перекрёстке ГБШ и Доватора, по Волочаевской, Выборной. Осложнено движение по Богдана Хмельницкого, Учительской, Объединения, Фадеева.

На момент публикации в городе не менее 10 пробок, затрудняющих проезд по магистральным улицам.

За день до этого ситуация на дорогах оценивалась в 10 баллов — движение оказалось парализовано из-за мощного снегопада.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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