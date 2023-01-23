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В Новосибирске пробки достигли 10 баллов 23 января

Фото В Новосибирске пробки достигли 10 баллов 23 января
Фото В Новосибирске пробки достигли 10 баллов 23 января

Фото: Сиб.фм

На улице Большевистской в Новосибирске образовалась 10-балльная автомобильная пробка.

Из-за ДТП сразу на нескольких участках трассы на улице Большевистской в Новосибирске образовалась 10-балльная пробка.

Соответственно, движение затруднено на улицах Днепрогэсовской, Хитровской, Выборной, Декабристов, Кирова, Нижегородской, Добролюбова, Гурьевской, Лобова и Восход.

Ранее в Новосибирске назвали возможную причину смерти пропавшего таксиста. Кроме того, появлялась информация, что жительница Новосибирской области оплатила долг в день изъятия ее автомобиля.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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