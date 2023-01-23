Жительница Новосибирской области оплатила долг в день изъятия ее автомобиля

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Бердске Новосибирской области 41-летняя предпринимательница оплатила долг в 225 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобилей.

По информации ГУФССП по Новосибирской области, в Бердске в отношении предпринимательницы на исполнении находилось 10 возбужденных исполнительных производств по факту неуплаты налогов и штрафов ПДД на сумму 225 тысяч рублей.

Судебный пристав приняла комплекс ограничительных мер в отношении должницы, однако женщина продолжила уклоняться. Чтобы сподвигнуть погашать задолженность, пристав-исполнитель вышла по адресу нахождения должницы для наложения ареста на автомобиль Toyota Allion, который зарегистрирован за гражданкой. Автомобиль оставили на ответственное хранение женщине. Но и после этого гражданка не спешила оплачивать задолженность.

«После проведения оценки транспортного средства, судебный пристав вышла в адрес хранения арестованного имущества с целью изъятия и передачи его на реализацию на аукционных торгах. Должница, осознав, что может действительно лишиться «железного коня» в тот же день оплатила всю задолженности, включая исполнительский сбор и административный штраф», — сообщила заместитель начальника отделения Елена Зиброва.

Денежные средства поступили на депозитный счет подразделения ГУФССП России по Новосибирской области.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области напоминает, что проверить и оплатить просроченную задолженность возможно на сайте ведомства в разделе «Банк данных исполнительных производств». При покупке недвижимости обязательно проверяйте продавца, то есть собственника, на наличие просроченной задолженности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске суд отправил в колонию убившую мать 15-летнюю девочку.