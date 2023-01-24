Синоптик предупредила жителей Новосибирска о нескольких волнах мощного снегопада

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова предупредила о нескольких волнах мощного снегопады.

«АиФ-Новосибирск» со ссылкой на начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталью Кичанову сообщил об ожидающих столицу Сибири нескольких волнах мощного снегопада.

По словам метеоролога, снег последние несколько дней идёт из-за тёплого и влажного воздуха, который поступает в Новосибирскую область с северо-западного направления.

«‎У нас проходил циклон, и мы попали в его тёплую часть с фронтальным разделом. Фронт смещался медленно и волнообразно, отсюда атмосферные осадки, плотная облачность и повышение температурного фона»‎, — сказала Кичанова.

Синоптик добавила, что снегопады продолжатся на протяжении, как минимум, всей предстоящей недели и будет идти волнообразно.

«‎Один циклонический вихрь уходит на Красноярский край, вскоре придёт следующая волна из Ханты-Мансийского округа. Фронт тоже волновой и медленный, движется в параллельных ‎потоках, а значит, принесёт осадки от небольших до умеренных. Пока ситуация не меняется, потоки с северо-запада будут проходить через нашу территорию», — отметила она.

При этом интенсивность снегопада будет понемногу уменьшатся: 25 января ожидается небольшой снег и большая облачность в западных районах области. В четверг, 26 января, и пятницу, 27 января, снегопад начнётся с новой силой, но уровень осадков не превысит тот, который выпал с минувшего воскресенья на понедельник.

В температуре воздуха существенных изменений не произойдет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что синоптики предупредили о затяжном снегопаде в январе 2023 года.