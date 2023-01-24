Следователи проверят обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими под Новосибирском

Фото: СК РФ по Новосибирской области

Следственный комитет установит обстоятельства смертельного ДТП в Новосибирской области.

Утром во вторник, 24 января, в Коченёвском районе Новосибирской области автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой «Митцубиси». В результате аварии погибли 4 человека. Следователи начали проверку обстоятельств ДТП.

Водитель скорой помощи двигался по Северному объезду, наехал на разделительный барьер, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Митцубиси». Автомобиль скорой помощи загорелся, 3 человека получили травмы, еще 4 человека погибли — в том числе 2 пассажира скорой помощи.

Для тушение прибыли 2 расчета МЧС. Состояние здоровья пострадавших оценивают врачи. Возможно, для их транспортировки необходимо будет вызвать вертолёт санавиации.

«Следователи проводят неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств ДТП. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщает "МК в Новосибирске", экипаж скорой доставил двух пациентов из Татарской ЦРБ в стационар Новосибирска. ДТП произошло, когда медики возвращались обратно.