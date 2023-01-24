Создатель финансовой пирамиды из Тюмени украл 61 миллион рублей

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Жителя Тюмени признали виновным в построении финансовой пирамиды и хищении более 61 миллиона рублей. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы.

Ленинский районный суд признал виновным в построении финансовой пирамиды и хищении более 61 миллиона рублей бывшего гендиректора ООО «Резана-Финанс», пишет МегаТюмень.

Как выяснилось, мошенник открыл офис в Тюмени и начал распространять рекламу в СМИ, где рассказывал о привлечении денежных средств граждан под проценты, существенно выше банковских. Денежные средства передавались по договорам займа. Чтобы создать видимость выполнения обязательств, в частый случаях фирма выплачивала займодавцам начисленные проценты и возвращала долг за счет других клиентов. Иначе говоря, была построена финансовая пирамида.

«От действий злоумышленника пострадали 157 человек. Общая сумма похищенных денежных средств составила свыше 61 млн рублей», – сообщили в прокуратуре региона.

В итоге суд приговорил тюменца к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с обвиняемого взыскали всю похищенную сумму.

Напомним, в Новосибирске ритейлера Насоленко приговорили к сроку за неуплату 173 млн налогов.