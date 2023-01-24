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общество

Создатель финансовой пирамиды из Тюмени украл 61 миллион рублей

Фото Создатель финансовой пирамиды из Тюмени украл 61 миллион рублей
Фото Создатель финансовой пирамиды из Тюмени украл 61 миллион рублей

Freepik, authors: Rawf8

Жителя Тюмени признали виновным в построении финансовой пирамиды и хищении более 61 миллиона рублей. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы.

Ленинский районный суд признал виновным в построении финансовой пирамиды и хищении более 61 миллиона рублей бывшего гендиректора ООО «Резана-Финанс», пишет МегаТюмень.

Как выяснилось, мошенник открыл офис в Тюмени и начал распространять рекламу в СМИ, где рассказывал о привлечении денежных средств граждан под проценты, существенно выше банковских. Денежные средства передавались по договорам займа. Чтобы создать видимость выполнения обязательств, в частый случаях фирма выплачивала займодавцам начисленные проценты и возвращала долг за счет других клиентов. Иначе говоря, была построена финансовая пирамида.

«От действий злоумышленника пострадали 157 человек. Общая сумма похищенных денежных средств составила свыше 61 млн рублей», – сообщили в прокуратуре региона.

В итоге суд приговорил тюменца к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с обвиняемого взыскали всю похищенную сумму.

Напомним, в Новосибирске ритейлера Насоленко приговорили к сроку за неуплату 173 млн налогов.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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