Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Трое детей из Новосибирской области без паспортов попали в шоу «ДНК»

Фото Трое детей из Новосибирской области без паспортов попали в шоу «ДНК»
Фото Трое детей из Новосибирской области без паспортов попали в шоу «ДНК»

Скриншот: YouTube

Дети без документов из Новосибирской области стали участниками шоу на НТВ.

Трое детей из Искитимского района Новосибирской области попали на шоу «ДНК» на телеканале НТВ. Герои выпуска — брат и две сестры Иван, Мария и Алина.

По словам детей, из-за отсутствия документов они не могут поступить в вуз или устроиться на работу. Младшим Марии и Ивану 17 и 16 лет, а Алине — 20. В программе сообщили, что мать детей сама прожила 26 лет без паспорта.

Сестёр женщина родила дома, а экспертам она отсутствие паспортов у детей объяснила наличием некой надписи от руки, из-за которой документ признали недействительным.

Дети утверждают, что мать за ними не следила, а их младший брат Иван сейчас живёт с бабушкой и дедушкой.

В конце передачи озвучили результаты ДНК-теста. Выяснилось, что Алина и Иван являются биологическими детьми отца Евгения Плотникова. Несмотря на это, мужчина сказал, что будет относиться к третьему ребёнку — Марии — как к родной и далее.

Напомним, ранее певица Ирина Рейн из Новосибирска выступила на «Вечернем шоу Андрея Малахова».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24190
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
21402
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
16096
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12529
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10119
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9452
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска
9245
В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм