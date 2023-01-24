Трое детей из Новосибирской области без паспортов попали в шоу «ДНК»

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Дети без документов из Новосибирской области стали участниками шоу на НТВ.

Трое детей из Искитимского района Новосибирской области попали на шоу «ДНК» на телеканале НТВ. Герои выпуска — брат и две сестры Иван, Мария и Алина.

По словам детей, из-за отсутствия документов они не могут поступить в вуз или устроиться на работу. Младшим Марии и Ивану 17 и 16 лет, а Алине — 20. В программе сообщили, что мать детей сама прожила 26 лет без паспорта.

Сестёр женщина родила дома, а экспертам она отсутствие паспортов у детей объяснила наличием некой надписи от руки, из-за которой документ признали недействительным.

Дети утверждают, что мать за ними не следила, а их младший брат Иван сейчас живёт с бабушкой и дедушкой.

В конце передачи озвучили результаты ДНК-теста. Выяснилось, что Алина и Иван являются биологическими детьми отца Евгения Плотникова. Несмотря на это, мужчина сказал, что будет относиться к третьему ребёнку — Марии — как к родной и далее.

Напомним, ранее певица Ирина Рейн из Новосибирска выступила на «Вечернем шоу Андрея Малахова».