Ученые назвали неожиданный способ снизить вред от смартфонов

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Японские ученые установили, что прогулки на свежем воздухе снижают влияние смартфонов на детей от 2 до 4 лет.

Ученые из Японии вели наблюдение за 885 детьми в возрасте от 18 месяцев до 4 лет, и смогли установить, что игра в смартфоне вызывает проблемы с общением и снижает навыки повседневной жизни у четырехлетних детей, пишет RuNews24.ru.

Но если дети проводили достаточное количество времени на свежем воздухе, то эффект от вредного воздействия гаджетов снижался.

Эксперты подсчитали, что увеличение времени, проведенного на прогулке сможет улучшить навыки повседневной жизни на 20%.

Напомним, ученые разработали диету для снижения риска преждевременной смерти.