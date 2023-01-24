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общество

В Новокузнецке неадекватный мужчина держит в страхе соседей и нападает с ножом на полицейских

Фото В Новокузнецке неадекватный мужчина держит в страхе соседей и нападает с ножом на полицейских
Фото В Новокузнецке неадекватный мужчина держит в страхе соседей и нападает с ножом на полицейских

Freepik, authors: Tero Vesalainen

Местная жительница Новокузнецка постоянно вызывает полицию из-за неадекватного поведения своего соседа. Мужчина постоянно буянит, кричит, пинает двери и издевается над собственной собакой. Однако справиться с ним не может никто.

Местной жительнице Заводского района Новокузнецка приходится постоянно обращаться к сотрудникам правоохранительных органов из-за неадекватного поведения соседа. По ее словам, мужчина часто мешает спать и стучит в двери в любое время суток, пишет Сибдепо.

Соседка Галина отметила, что ее сосед три дня пьет, а затем три дня работает. В момент запоя он не контролирует себя и нападает с ножом на правоохранителей. Каждый раз его дебоширство остается безнаказанным. Он продолжает угрожать и высыпает мусор женщине под дверь. Кроме того, у мужчины живет собака, которую он часто избивает.

«Так жить невозможно. Я выставила квартиру на продажу», — поделилась эмоциями женщина.

Обращения в прокуратуру и к властям Кузбасса не дали результатов. В один из дней Галине пришлось вызывать психиатров.

«В автомобиле скорой помощи сидели три медика из психиатрической больницы. Сосед вышел к ним со своей устрашающей собакой, сказал, что он нормальный и ушёл. А врачи уехали», — поделилась она.

В случае бездействия правоохранительных органов заявителю юрист посоветовал обратиться с жалобой в прокуратуру.

Напомним, житель Новосибирска угрожал оружием соседям по подъезду.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новокузнецк
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