В Новокузнецке неадекватный мужчина держит в страхе соседей и нападает с ножом на полицейских

Обращения в прокуратуру и к властям Кузбасса не дали результатов. В один из дней Галине пришлось вызывать психиатров.

«В автомобиле скорой помощи сидели три медика из психиатрической больницы. Сосед вышел к ним со своей устрашающей собакой, сказал, что он нормальный и ушёл. А врачи уехали», — поделилась она.

В случае бездействия правоохранительных органов заявителю юрист посоветовал обратиться с жалобой в прокуратуру.