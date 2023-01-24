Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске на площади Кирова сгорел пассажирский автобус ПАЗ

Фото В Новосибирске на площади Кирова сгорел пассажирский автобус ПАЗ
Фото В Новосибирске на площади Кирова сгорел пассажирский автобус ПАЗ

Фото: группа «АСТ-54»

Утром 24 января в Новосибирске сгорел пассажирский автобус ПАЗ.

Утром во вторник, 24 января в Кировском районе Новосибирска загорелся автобус №160. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Происшествие подтвердила пресс-служба регионального МЧС.

Автобус загорелся на улице Сибиряков-Гвардейцев. По данным спасателей, густой черный дым от пожара распространился по всей площади Кирова. Люди эвакуировались до прибытия бригады МЧС, а сам автобус потушили за 4 минуты.

По словам очевидцев, пожар связан с газовым оборудованием.

Фото В Новосибирске на площади Кирова сгорел пассажирский автобус ПАЗ 2

Ранее Сиб.фм сообщал о горящем автомобиле на улице Зыряновская.

Также в конце 2022 года загорелся склад площадью 1805 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности — в его тушении участвовали 700 человек и 20 единиц техники.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23278
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
21131
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
13510
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12270
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10353
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
10019
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9793
Агитбригады «Русского Радио» дали первый концерт в Новом году