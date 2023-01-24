В Новосибирске на площади Кирова сгорел пассажирский автобус ПАЗ

Фото: группа «АСТ-54»

Утром 24 января в Новосибирске сгорел пассажирский автобус ПАЗ.

Утром во вторник, 24 января в Кировском районе Новосибирска загорелся автобус №160. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Происшествие подтвердила пресс-служба регионального МЧС.

Автобус загорелся на улице Сибиряков-Гвардейцев. По данным спасателей, густой черный дым от пожара распространился по всей площади Кирова. Люди эвакуировались до прибытия бригады МЧС, а сам автобус потушили за 4 минуты.

По словам очевидцев, пожар связан с газовым оборудованием.

Ранее Сиб.фм сообщал о горящем автомобиле на улице Зыряновская.

Также в конце 2022 года загорелся склад площадью 1805 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности — в его тушении участвовали 700 человек и 20 единиц техники.