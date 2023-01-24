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общество

В Новосибирске опубликованы фото детских писем бойцам СВО

Фото В Новосибирске опубликованы фото детских писем бойцам СВО
Фото В Новосибирске опубликованы фото детских писем бойцам СВО

Фото из публикации "МК в Новосибирске"

Из Новосибирска прямиком в зону спецоперации регулярно отправляется гуманитарная помощь мобилизованным и мирным жителям, а также трогательные письма военнослужащим.

Сбор гуманитарной помощи для нужно СВО так же осуществляется в Бердской городской общественной палате, добровольцами группы «Zov» и активистами Первомайского района Новосибирска.

В зону СВО волонтеры отправляют самое необходимое: теплые вещи, медикаменты, шерстяные носки и варежки, продукты, мобильные печи для обогрева и приготовления пищи.

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Некоторые посылки отправляются вместе с прикрепленными письмами для бойцов, главные авторы — дети.

Например, бойцов поздравили с наступающим новым годом ребята из детского сада Нижней Ельцовки, отправив новогодние пожелания с поделками.

Журналисты "МК в Новосибирске" собрали самые трогательные послания в зону СВО.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал фото героев, погибших на СВО.

 

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Автор:
Токарева Мария
журналист

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