В Новосибирске прокуратура нашла массовые нарушения правил уборки снега

Фото пресс-службы прокуратуры НСО, Сиб.фм

Прокуратура Новосибирска выявила многочисленные нарушения правил вывоза снега с улиц города.

В Новосибирске прокуроры выписали более 20 предписаний из-за нарушения правил уборки снега в городе. Речь идет о несвоевременном вывозе снежных навалов, плохой очистке лестниц и крыш от снега. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Возле территорий учреждений, а также непосредственно возле 21 учреждения выявлены невывезенные снежные валы, наледи, отсутствие уборки крылец и площадок перед входом в учреждение, отсутствие антигололедной смеси и очистки крыш от снега", — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что выявленные факты свидетельствуют о нарушениях требований ГОСТ Р 50597-2017, а также Правил благоустройства территории города.

По итогам проверок 21 руководитель организаций и учреждений Новосибирска получил предписание. Их исполнение взято на личный контроль прокуроров.

Напомним, снегопады в Новосибирске продолжатся до конца недели. Уже второй день в областном центре из-за обильных осадков образуются пробки в 10 баллов в часы пик.