В Новосибирске синоптики спрогнозировали снегопады до конца недели

По данным Западно-Сибирского УГМС, снег в Новосибирске будет идти до конца недели.

Последняя неделя января в Новосибирске будет снежной. Осадки ожидаются на протяжении всех рабочих дней и в выходные. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Обильный снегопад в сибирской столице начался в воскресенье, 22 января, и продолжился в понедельник.

Из-за осадков в городе в часы пик было практически парализовано автомобильное движение: пробки утром и вечером растянулись на несколько километров.

Во вторник, 24 января, в Новосибирске продолжится снегопад. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы. Днем 24 января ожидается температура -6, — 11 градусов.

В среду, 25 января, синоптики вновь прогнозируются осадки. Ночью температура воздуха опустится до -14 градусов, днем — до — 8 -13.

Снег будет идти и в четверг, 26 января. В областном центре осадки будут средней интенсивности, в районах области возможны метели. Температура опустится до -20 градусов новью и до — 6 градусов днем.

По данным ресурса Яндекс.Погода, снегопады задержатся в Новосибирске и в предстоящие выходные — 28 и 29 января.

Напомним, ранее погодные сервисы опубликовали прогноз погоды в Новосибирске на февраль 2023 года. Последний месяц зимы будет пасмурным, но относительно теплым. Экстремально низких температур не ожидается.