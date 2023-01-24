В Новосибирской области построят хирургический корпус ЦРБ за 870 миллионов рублей

Фото: Сиб.фм
В Новосибирской области возведут хирургический корпус ЦРБ за 870 миллионов рублей.
По информации на сайте госзакупок, стартовая цена контракта составляет 876,1 миллиона рублей. Заказчиком контракта выступила ГКУ «Управление капитального строительства».
«Работами по первому этапу в рамках реконструкции ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» предусматривается строительство хирургического корпуса», — указано в документах.
Строительство должно стартовать 6 марта 2023 года и завершится 25 августа 2025 года.
Строительство корпуса подрядчик должен начать с 6 марта 2023 года, завершить работы необходимо до 25 августа 2025 года. Проект финансируется из областного бюджета Новосибирской области.
Ранее Сиб.фм передавал предупреждения главного синоптика Новосибирска о снегопадах до конца рабочей недели.
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