Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирской области построят хирургический корпус ЦРБ за 870 миллионов рублей

Фото В Новосибирской области построят хирургический корпус ЦРБ за 870 миллионов рублей
Фото В Новосибирской области построят хирургический корпус ЦРБ за 870 миллионов рублей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области возведут хирургический корпус ЦРБ за 870 миллионов рублей.

По информации на сайте госзакупок, стартовая цена контракта составляет 876,1 миллиона рублей. Заказчиком контракта выступила ГКУ «Управление капитального строительства».

«Работами по первому этапу в рамках реконструкции ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» предусматривается строительство хирургического корпуса», — указано в документах.

Строительство должно стартовать 6 марта 2023 года и завершится 25 августа 2025 года.

Строительство корпуса подрядчик должен начать с 6 марта 2023 года, завершить работы необходимо до 25 августа 2025 года. Проект финансируется из областного бюджета Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм передавал предупреждения главного синоптика Новосибирска о снегопадах до конца рабочей недели.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

больница
Колыванский район
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24061
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
21272
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
14949
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12397
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10393
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
10076
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9420
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска