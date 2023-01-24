Разбившаяся в Новосибирске 16-летняя девушка попала на крышу через чердак

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске жильцы дома №21 на Орджоникидзе, с крыши которого упала 16-летняя школьница, рассказали, что на чердаке часто собиралась молодежь.

В Новосибирске 16-летняя девушка разбилась насмерть при падении с крыши дома №21 на Орджоникидзе. Туда она попала через чердак, который остается открытым даже после трагедии. При этом руководство УК «Дост-Н» утверждает, что посторонние люди не имеют доступа на крышу.

"По последним данным, она выпала из квартиры. У нас все чердаки закрыты", — заверила директор УК "Дост-Н" Сухарева Ирина Сиб.фм 24 января.

В тот же день журналист Сиб.фм побывал на месте происшествия.

Несмотря на наличие домофона, попасть в подъезд не составляет труда – жильцы явно привыкли к частым звонкам и легко открывают двери.



На седьмом этаже – следы частого присутствия молодежи: стены плотно исписаны граффити. А навесной замок, который должен запирать металлическую дверь на чердак, оказался бутафорией. Он висит, но не закрыт на ключ.









Со слов бывшего парня погибшей 16-летней Арины (имя изменено), девушка не проживала в доме на Оржоникидзе. Однако подростки проводили время в подъезде и на чердаке дома.





Как ранее писал Сиб.фм, накануне трагедии она жаловалась подруге на плохие отношения с молодым человеком. По словам девушки, возлюбленный игнорировал ее. За несколько часов до гибели девочка отправила ему сообщение с признанием в любви.









Девушка упала с высоты 7-этажного дома на случайного прохожего – им оказался 17-летний юноша. От полученных травм он скончался в больнице.





В региональном СУ СКР Сиб.фм не стали комментировать ход проверки по факту гибели двух несовершеннолетних. На данный момент неизвестно, кто будет нести ответственность за случившееся.

Напомним, на месте гибели девушки и парня в Новосибирске появился стихийный мемориал – горожане принесли на улицу Орджоникидзе цветы и портрет умершего молодого человека.